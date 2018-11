Nie wieder Beziehungsdrama bei Ariana Grande (25)? Die Sängerin scheint in diesem Jahr von einem Herzschmerz in den nächsten gestolpert zu sein. Erst Anfang Mai bestätigte sie die Trennung von Rapper Mac Miller (✝26), nur, um sich wenige Wochen später mit Comedian Pete Davidson (24) zu verloben. Nach Macs tragischem Tod im September zerbrach allerdings auch die Beziehung zu Pete. Mit dem Liebes-Wirrwarr soll nun aber endgültig Schluss sein: Ariana hat geschworen, erst mal Single zu bleiben!

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber dem Onlineportal Radar Online. "Ariana muss noch vieles verarbeiten und sie muss das machen, ohne etwas Ernstes mit jemandem anzufangen", wusste die Quelle. Die Trennung von Pete sei nicht leicht gewesen und habe ihr gezeigt, dass sie sich in der nächsten Zeit erst mal auf sich selbst konzentrieren muss.

Wie lange dieses selbstgewählte Zölibat tatsächlich andauern soll, ist nicht klar. Doch was für die Männerwelt ein Verlust ist, dürfte die meisten Ariana-Fans freuen. Statt in die Liebe will sich Ari jetzt nämlich in die Musik stürzen – und das pünktlich zur frisch angekündigten neuen Tour!

SplashNews.com Mac Miller und Ariana Grande 2016 in New York City

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Splash News Ariana Grande

