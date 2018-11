Die Bauer sucht Frau-Fans haben eine böse Vorahnung – doch erweist sich die auch als richtig? Seit wenigen Wochen können die leidenschaftlichen Kuppelshow-Fans ihrer Leidenschaft wieder so richtig frönen und die Flirtversuche zahlreicher Junggesellen und derer Auserwählter vor den heimischen Mattscheiben verfolgen. Eine Liebesanwärterin fällt bei den Zuschauern allerdings gnadenlos durch: Tayisiya Morderger (21). Die Blondine turtelt aktuell noch mit Bauer Matthias. Doch die Fans des beliebten TV-Formats sind sich sicher: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Blondine den sympathischen Bayer abschießt.

Eigentlich hatte alles so gut angefangen: Matthias hat sich beim großen Scheunenfest sofort in Tennisprofi Taya verguckt – und auch die 21-Jährige schien von dem humorvollen Brillenträger mehr als begeistert. Auch bei der Hofwoche werfen sich die beiden Blondies immer wieder verliebte Blicke zu. Doch sind die etwa nur gespielt? Das vermuten jedenfalls die BsF-Fans und wettern auf Twitter, Tayisiya meine es gar nicht ernst mit dem Schwaben. "Das kann nur aus Publicitygründen sein", "Ich warte darauf, dass rauskommt, dass Taya einen Freund hat" und "Mir tut er auch leid. Tayisiya wird ihm das Herz brechen. Das ist sicher", lauten nur drei der kritischen Kommentare.

Ob sich die Profisportlerin also tatsächlich nur in die Show gemogelt hat, um ihrer Karriere einen kleinen Booster zu verpassen? Von ihrer schüchternen Art, die sie in der Sendung an den Tag legt, ist auf ihrem Instagram-Kanal jedenfalls nichts zu sehen. Im Netz präsentiert sich der Zwilling gerne mal von seiner sexy Seite – und darf sich mittlerweile über fast 15.000 Abos freuen.

