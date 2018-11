Endlich gehen die Landwirte ran! In der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau konnten gleich vier der Hofbesitzer ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und knutschten mit ihren Auserwählten hemmungslos drauf los – so viele erste Küsse gab es in einer Folge der ländlichen Liebes-Show wohl noch nie! Die Funken flogen zwischen Rinderzüchter Christian und seiner Danielle, Farmer Jörn und seiner Oliwia, Vollblutbauer Stephan und seiner Steffi und Schweinewirt Bernard und seiner Annett. Doch welcher zarte Kuss war eigentlich am schönsten?

Schweinewirt Bernhard dachte sich indes für seine Herzdame etwas besonders Romantisches aus: Der sonst so küchenfaule Landwirt schmierte seiner Annett doch tatsächlich Brote mit Salami in Herzchenform! Als der 53-Jährige der Bürokraft dann auch noch seine Gefühle gestand, kam es auch bei diesem Bauern-Pärchen zum ersten Bussi. Welcher Kuss hat euch am meisten berührt? Stimmt ab!

Beim 56-jährigen Christian und der Hausfrau sorgte ein romantisches Picknick in einer Arbeitspause für das süße Lippengeständnis. Als Danielle dem Hunsrücker offenbarte, schon ziemlich Schmetterlinge im Bauch zu haben, konnte er nicht anders: Christian musste seine Auserwählte einfach küssen! "Es fühlt sich gut an, ich möchte jeden Tag einen größeren Kuss bekommen", stellte die verliebte 51-Jährige danach fest.

Noch romantischer wurde es da bei Hofbesitzer Stephan und seiner Steffi: Gemeinsame Arbeiten im Stall führten erst zu einer herrlichen Heuschlacht – und dann zum Kussfeuerwerk! Die Friseurmeisterin war nach diesem Erlebnis ganz aus dem Häuschen: "Das Küssen mit ihm war schön. Gefällt mir, darf er öfter machen", freute sie sich. Und tatsächlich: Am Abend stellten die beiden Turteltauben bei einer Bootsfahrt wohl den bisherigen Knutschrekord der Staffel auf!

Auch in Namibia lag während der Folge ordentlich Romantik in der Luft: Hatte sich der 38-jährige Jörn schon in der vergangenen Woche für Übersetzerin Oliwia statt der herzlichen Ilona entschieden, konnte er nun seinen Gefühlen und vor allem seinen Lippen freien Lauf lassen! Doch dieses Mal ging der Kuss von der 28-Jährigen aus: Beim gemeinsamen Grillfest mit Freunden beantwortete die mutige Blondine die Frage, wie ihr Jörn denn so gefalle, ganz einfach mit einem fetten Schmatzer. "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, sie noch leidenschaftlicher, länger und auch mehr zu küssen", gab der glückliche Farmer danach zu.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Christian und Danielle bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Jörn und Oliwia bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Annett und Bernhard bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Annett und Bernhard, "Bauer sucht Frau"-Pärchen



