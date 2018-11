Endlich wird geknutscht! Bei Bauer sucht Frau geht die aktuelle Staffel bereits in die zweite Hälfte, doch noch halten sich die Landwirte zurück. Romantische Knutschereien mit den Kandidatinnen auf dem ländlichen Hof? Fehlanzeige – bis jetzt! Oberbayer Stephan und seine Herzdame Steffi kurbelten das Liebes-Thermometer in der heutigen Folge nun ordentlich nach oben: Sie tauschten im Stall zärtliche Küsse miteinander aus!

Eigentlich wollte der 40-Jährige der Blondine den Umgang mit den Kühen zeigen – doch dieses Vorhaben geriet schnell zur Nebensache: Im Stall bewarfen sich die liebeshungrigen Kuppel-Kandidaten zunächst mit Heu, dann sprang die 36-Jährige dem TV-Bauer in die Arme, als es passierte: Übermannt von ihren Gefühlen küssten sich die beiden – und schienen damit gar nicht mehr aufhören zu wollen! "Also es hat mich sehr gefreut, dass Steffi mich angesprungen hat. Und sie küsst gerne, ich küsse gerne – also alles gut", resümierte der Farmer daraufhin glücklich im Interview.

Zwischen Stephan und Steffi scheint es wirklich ernst zu werden – bereits vergangene Woche dachten die BsF-Teilnehmer über Kinder nach: "Ich hoffe, dass ich bald eine Familie mit Steffi planen kann, sie ist eine tolle Frau, das passt einfach", erzählte er vor sieben Tagen verlegen in der Show.

MG RTL D Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

