Mit diesen Tricks könnte Super-Nanny Connie Simpson schon bald Herzogin Meghan (37) unter die Arme greifen. Die Frau von Prinz Harry (34) erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Im Frühjahr 2019 soll der königliche Knirps auf die Welt kommen – und seine Eltern bereiten sich schon jetzt eifrig auf seine Ankunft vor. Eine Nanny hat das Herzog-Paar angeblich schon gefunden: Hollywood-Export Connie Simpson soll offenbar den royalen Nachwuchs hüten. Mit diesem Wissen könnte das renommierte Kindermädchen Harry und Meghan helfen!

Stolze 270 Säuglinge hat die aus Alabama stammende Expertin während ihrer rund drei Jahrzehnte währenden Berufserfahrung bereits betreut. Dazu zählen die Sprösslinge von Hollywood-Stars wie Emily Blunt (35), Matt Damon (48), Jessica Alba (37) und Jessica Biel (36). Die Empfehlung für Connie sollen Harry und Meghan von Schauspielstar George Clooney (57) und seiner Frau Amal (40) bekommen haben. Doch bevor die beiden die 57-Jährige tatsächlich engagieren, liefert der von ihr verfasste Ratgeber The Nanny Connie Way schon mal ein paar Hilfestellungen. Demnach sollten Harry und Meghan ihr Neugeborenes jeden Abend mit demselben Prozedere ins Bett bringen. Außerdem empfiehlt das Kindermädchen nach der Entbindung eine fettreiche Diät als Energie-Kick. Und sollte es mit dem Stillen mal nicht so funktionieren, hat sie eine spezielle Geheimwaffe: dunkles Bier. Ein weiterer Tipp: "Bindet Daddy mit ein, lasst ihn nicht links liegen!

Doch woher kennt Connie all diese Tricks? Sie blickt nicht nur auf eine enorme Erfahrung im Umgang mit Babys zurück, sondern hat auch auf dem Papier einiges geleistet. Die Hollywood-Koryphäe absolvierte ein Diplom in frühkindlicher Erziehung und ist Expertin auf dem Gebiet der Montessori-Pädagogik. Bessere Voraussetzungen könnte sie für Harry und Meghans Baby doch gar nicht haben, oder?

Getty Images Connie Simpson, Hollywood-Super-Nanny

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney 2018

Getty Images Connie Simpson, Autorin des Ratgebers "The Nanny Connie Way"

