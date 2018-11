Kendall Jenner (23) hat eine Lieblingsnichte! Spätestens seit diesem Jahr ist klar: Der Kardashian-Jenner-Clan wächst und wächst. Gleich drei Töchter von Reality-Queen Kris Jenner (63) bekamen 2018 Nachwuchs. Während Kim Kardashian (38) dank einer Leihmutter Mama von Töchterchen Chicago wurde, freute sich Kylie Jenner (21) im Februar über die Geburt von Stormi Webster und Khloe (34) legte im April mit Töchterchen True Thompson nach. Kendall ist damit nun die einzige kinderlose Tochter – hat aber dafür ganze neun Nichten und Neffen. Jetzt verriet Tante Kendall, zu welchem Mini-Familienmitgleid sie sich am meisten hingezogen fühlt!

Und dabei musste sie noch nicht einmal großartig überlegen! Im Interview mit E! News gab Kendall eine ganz klare Antwort auf die Frage nach ihrem Liebling: "Ich finde, ich habe ein sehr besonderes Verhältnis zu Stormi, weil sie die Tochter meiner jüngeren Schwester ist." Ob da vielleicht der für große Schwestern typische Beschützerinstinkt zum Ausdruck kommt? Schließlich wurde Kylie mit gerade einmal 20 Jahren zum ersten Mal Mama. "Wir haben eine sehr enge Bindung zueinander", beschrieb das Victoria's Secret-Model Kendall das Verhältnis zu seiner Schwester weiter.

Offenbar hat Kendall sogar ein echtes Nichten-und-Neffen-Ranking in petto. Denn auch für den zweiten Lieblingskind-Platz hatte sie sofort einen Namen parat: Kourtney Kardashians (39) achtjähriger Sohn Mason Disick (8). Dafür, dass er Kendalls zweitliebster Nefe ist, gibt es einen einfachen Grund: "Mason liebt Videospiele und ich liebe Videospiele, also sitzen er und ich einfach nur herum und verständigen uns durch Videospiele und Rap-Musik und all die Sachen, die er liebt."

MEGA Kendall Jenner im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Jaxson / Splash News Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de