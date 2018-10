Bei dem Anblick hatte Kylie Jenner (21) sicherlich ganz viele Schmetterlinge im Bauch. Töchterchen Stormi ist mittlerweile schon acht Monate alt und hält seine Mama ordentlich auf Trab. Und mittlerweile zelebriert die Kosmetik-Unternehmerin bereits die ersten amerikanischen Traditionen mit ihrem kleinen Spross. So stand kürzlich ein Familienauasflug mit Papa Travis Scott (26) auf dem Programm, bei dem Stormi zum ersten Mal eine Kürbisfarm besuchte. Ihre erste Halloween-Verkleidung ließ danach nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit Mama Kylie entzückte Stormi nun in einem pompösen Schmetterlings-Kostüm.

Auf Instagram postete die 21-Jährige den süßen Mama-Tochter-Schnappschuss mit der Bildunterschrift: "Mein Baby-Schmetterling.." In der Beziehung von Kylie und Travis spielen die anmutigen Insekten eine große symbolische Rolle. So hatten sich die beiden Turteltauben nur zwei Monate nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt mit Partner-Tattoos in Form von zwei filigranen Schmetterlingen am Fußgelenk präsentiert. Und einer der populärsten Songs von Rapper Travis heißt "Butterfly Effekt". Dabei handelt es sich um eine Theorie, die besagt, dass jeder Flügelschlag eines Schmetterlings einen Sturm zur Folge haben könnte. Ein Zusammenhang, der möglicherweise namensgebend für die kleine Stormi gewesen sein könnte.

Einen wahren Mediensturm löste das kleine Mädchen bereits kurz nach seiner Geburt aus. Die erste Bildaufnahme der Kleinen, auf der sie Kylies Daumen umfasst, ist bis heute das Foto, das auf Instagram die meisten Likes verbuchen konnte.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster in ihrem Halloween-Kostüm 2018

Snapchat/scottxx / Snapchat/KylizzleMyNizzl Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Partner-Tattoos

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Baby Stormi

