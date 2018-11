Der Tod von Moderatorin Rachael Bland erschütterte im September die Medienwelt: Ganze zwei Jahre hatte der BBC-Star gegen den Brustkrebs gekämpft, die letzte Schlacht aber schließlich im Alter von nur 40 Jahren verloren. Zurück ließ sie Ehemann Steve und ihren gemeinsamen Sohn Freddie. In einem Interview sprach Steve nun zum ersten Mal seit Rachaels Verscheiden über seine Frau – und erzählte, wie rührend ihr kleiner Nachwuchs sich seit ihrem Tod verhält!

In einer neuen Folge des Podcasts You, Me, and the Big C, den Rachael kreiert und zu Lebzeiten moderiert hatte, brach der Trauernde nun sein Schweigen. Seit dem Tod seiner Frau habe er seinem Sohn gegenüber oftmals heftiger reagiert als üblich und zudem geweint. Der Dreijährige jedoch habe auf die Tränen seines Vaters ganz besonders reagiert: "Er sagte: 'Daddy, weinst du wegen Mami?', und ich sagte: 'Ja'. Und er sagte nur: 'Daddy, mach dir keine Sorgen. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Es wird schon alles gut!", berichtete der Witwer.

Der kleine Freddie wird seine Mama wohl für immer in Erinnerung behalten – nicht zuletzt, weil Rachael vor ihrem Ableben zahlreiche Geburtstagsgeschenke und Briefe für ihr Kind vorbereitet hatte. Was sagt ihr zu Freddies süßer Reaktion? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / bigclittleme Rachael Bland, BBC-Moderatorin

Instagram / bigclittleme Rachael und Steve Bland mit ihrem Sohn Freddie

Instagram / bigclittleme Rachael Bland mit ihrem Sohn Freddie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de