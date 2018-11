Jens Büchner (49) kämpft mit seiner Gesundheit! Seit Wochen beunruhigt der kritische Zustand des Goodbye Deutschland-Stars die Zuschauer der Reality-Doku. Abgemagert, blass und mit tiefen Augenringen erlebten ihn seine Fans bei einem seiner letzten Auftritte auf Mallorca Anfang Oktober. Seitdem ist es still geworden um den Kult-Auswanderer. Diverse Bühnenshows wurden abgesagt und auch sein Café Faneteria musste auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Zuletzt mussten sogar die Dreharbeit für "Goodbye Deutschland" unterbrochen werden.

Wie Bild berichtete, soll es sehr schlecht um den Schlagersänger stehen. Der 49-Jährige werde seit mehreren Tagen im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma behandelt – dort sollen sich dramatische Stunden abspielen. Über den Ernst der Lage will weder seine Familie noch sein Management Auskunft geben, eine endgültige Diagnose sei aber noch nicht erfolgt. Seit sieben Jahren werde der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner bereits von ein und demselben Filmteam begleitet. Aufgrund der gegebenen Umstände, sollen die Dreharbeiten aktuell auf Eis liegen.

In ihrer Instagram-Story wehrte sich Daniela (40), die Göttergattin des Wahl-Mallorquiners, zuletzt gegen die Behauptungen böser Zungen. Dem Ehepaar wurde unterstellt, dass es Jens' Krankheit für PR-Zwecke nutze. "An all die Menschen, die mir vorhalten, ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zur Hölle", lautete die klare Ansage der 40-Jährigen.

Hauter,Katrin/ActionPress Daniela und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018

Facebook / jens.buechner.5 Jens und Daniela Büchner auf Mallorca

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

