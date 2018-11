Es ist eine äußerst schwere Zeit für die Büchners: Familienoberhaupt Jens (49) liegt wieder im Krankenhaus, es steht offenbar sehr kritisch um die Gesundheit des berühmten Mallorca-Auswanderers. Doch als wäre diese Situation für seine Frau Daniela (40) nicht schon schlimm genug, bekommt sie im Netz von zahlreichen Followern Kritik. Viele werfen der fünffachen Mutter vor, die Krankheit ihres Mannes medial auszuschlachten. Dagegen wehrt sich Dani nun mit deutlichen Worten.

In ihrer Instagram-Story richtete sich die Wahl-Mallorquinerin an ihre kritischen Fans und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: "An all die Menschen, die mir vorhalten, ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zur Hölle!" Der Goodbye Deutschland-Star versuchte auch, seine furchtbaren Sorgen darzustellen, die er momentan ertragen muss: "Habt ihr eine Ahnung, was es bedeutet, in so einer schrecklichen Situation zu sein? Ich muss kein Bild aus dem Krankenbett posten, nur damit euer dummes Maul gestopft wird. Schämen solltet ihr euch!"

Die Ansage der 40-Jährigen hätte wohl nicht deutlicher ausfallen können. Daniela steht ihrem Mann in dieser schweren Zeit bei, Krisengerüchte hatte sie erst kürzlich dementiert. Dem Partysänger soll es sehr schlecht gehen. Vor allem der Stress durch sein Fan-Café hat ihn offenbar krank gemacht.

Instagram / dannibuechner Insta-Story von Daniela Büchner zu Jens' Gesundheitszustand

Anzeige

Action Press / wcrART/face to face Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

Anzeige

Action Press Daniela Büchner im Wurst Haus in Palma de Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de