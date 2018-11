Sie strahlt mit ihrem Klunker um die Wette! Erst vor wenigen Tagen bestätigte "Schlaflos in Seattle"-Schauspielerin Meg Ryan (56) im Netz die Gerüchte um eine baldige Hochzeit mit dem US-Sänger John Mellencamp (67). Das Paar wagt nach acht bewegten Jahren On-off-Beziehung und zwischenzeitlicher Trennung endlich den Schritt vor den Altar. Ihren ersten Auftritt mit dem diamantbesetzten Verlobungsring hatte Meg nun auf dem Roten Teppich!

Wie das Magazin People berichtete, besuchte die 56-Jährige am vergangenen Montagabend eine Red-Carpet-Veranstaltung in New York, bei der ihr "Harry und Sally"-Kollege Billy Crystal (70) mit einem Award ausgezeichnet wurde. Zu diesem Anlass trug Meg ein hochgeschlossenes Kleid mit floralem Print und langen, transparenten Ärmeln. Das Highlight des Outfits war aber zweifelsohne der funkelnde Ring am Finger der Amerikanerin! John, der Mann, der ihr dieses Schmuckstück angesteckt hatte, war bei dem Event allerdings nicht anwesend.

Für die Bambi-Gewinnerin wäre die Hochzeit mit dem Folk- und Rocksänger die zweite Ehe. Zuvor, von 1991 bis 2000, war sie bereits mit ihrem Schauspielkollegen Dennis Quaid (64) verheiratet. Aus dieser Beziehung ging Söhnchen Jack (26) hervor.

ActionPress / enewsimage; ActionPress / CapitalPictures / face to face Meg Ryan in New York

SplashNews.com John Mellencamp bei FarmAid 2018 in Connecticut

SplashNews.com Meg Ryan und John Mellencamp in New York

