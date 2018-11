Herzlichen Glückwunsch, Prinz Charles (70)! Er ist der erste in der Thronfolge, ein Repräsentant des britischen Königshauses, ein passionierter Naturschützer und ganz nebenbei auch noch ein liebevoller Großvater für Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3), Nesthäkchen Prinz Louis. Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (92) feiert heute seinen runden Geburtstag: Der bekannte, royale Grauhaarige wird stolze 70 Jahre alt!

Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 geboren und wurde bereits ab 1952, nachdem seine Mutter den Thron bestiegen hatte, für sein künftiges Regentenamt erzogen – auf das er letztendlich, wie er selbst ahnte, lange warten muss. Charles studierte erfolgreich Geschichte und genoss eine Militärausbildung. 1981 heiratete der Prinz Prinzessin Diana (✝36), wurde 1982 Vater von Prinz William (36) und erfreute sich drei Jahre später an der Geburt seines zweiten Sohnes Prinz Harry (34). Doch die Ehe entwickelte sich zu einem Skandal: Camilla Parker Bowles (71) wurde seine Geliebte, die Ehe 1996 zu Diana aufgrund beidseitiger Untreue sogar geschieden. 2005 gab Charles letztendlich seiner große Liebe, Herzogin Camilla, das Jawort.

Doch auch über seine royalen Funktionen hinaus engagiert sich der Herzog von Cornwall ganz besonders: Themen wie Landwirtschaft, Naturschutz und Klimawandel liegen dem Blaublütigen extrem am Herzen. Die Paläste, in denen er wohnt, sollen sogar unzureichend geheizt sein und seine Schuhe lässt er regelmäßig flicken, statt sie wegzuwerfen. Charles ist ein echter Familienmensch: Erst kürzlich verriet seine Frau, wie liebevoll er mit den Kleinsten des Königshauses umgeht. "Er geht auf die Knie und krabbelt stundenlang auf allen Vieren, dabei macht er lustige Geräusche und bringt seine Enkel zum Lachen", schwärmte sie in einem Interview.

UPPA/face to face / ActionPress Prinzessin Diana und Prinz Charles mit ihrem Sohn William, April 1983

Anzeige

Dan Kitwood/Getty Images Charles, Prinz von Wales

Anzeige

Splash News Herzogin Camilla und Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de