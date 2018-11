So hat man Jessica Schwarz (41) noch nicht gesehen! Eigentlich kennt man die Schauspielerin mit brünetter Mähne, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich heller geworden ist. Ihre strahlend blauen Augen und ihre Ausstrahlung haben ihr schon viele beachtliche Rollen eingebracht, unter anderem in den Filmen "Romy", "Das Parfum" oder "Die Buddenbrooks". Jetzt verblüfft sie ihre Fans mit einem ganz neuen Stil – sie trägt ihre Haare deutlich kürzer und blond!

Auf ihrem Instagram-Profil lässt Jessica ihre Follower einen Blick auf ihren gebleichten Schopf werfen – und bekommt prompt viel Zuspruch. "Sieht gut aus" und "Traumhaft schön", kommentieren nur zwei der User das Bild. Sie selbst äußert sich geheimnisvoll: "Drehtag 34, einer noch." Anscheinend arbeitet die gebürtige Hessin gerade an einem neuen Filmprojekt. Ob sie dafür ihren Typ verändern musste?

Jessica ist schon ein "alter Hase" im Show-Business. Im zarten Alter von 16 gewann sie die Wahl zum Bravo Girl des Jahres 1993. Daraufhin schlug sie kurz eine Karriere als Model ein und war dann eine Weile als Moderatorin beim Musiksender VIVA beschäftigt. In einem Interview berichtete sie über ihre Zeit in Mailand und verriet, dass das Modeln ihr einiges abverlangte: "Ich habe keine Modeljobs bekommen, weil ich eben nicht auf die eindeutigen Sex-Angebote eingegangen bin. Ich bin dann ohne Geld wieder abgereist." Schließlich legte sie ihren Fokus auf die Schauspielerei.

Getty Images Jessica Schwarz beim Bambi 2016

Anzeige

AEDT/WENN.com Jessica Schwarz 2015 in Berlin

Anzeige

WENN.com Jessica Schwarz beim Deutschen Filmpreis 2016

Anzeige

Denkt ihr, die neue Haarfarbe hat etwas mit einer neuen Schauspielrolle zu tun? Ja, ganz bestimmt! Nein, sie wollte einfach nur ihren Look verändern. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de