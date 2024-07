Diese liebevollen Worte widmet Jessica Schwarz ihrem Louis

Jessica Schwarz (47) und ihr Partner Louis-Freytag Beckmann feierten vor wenigen Tagen ihren Hochzeitstag. Nach drei Jahren Ehe scheinen die beiden glücklicher denn je zu sein – anlässlich ihres Jubiläums teilte die Schauspielerin ein süßes Selfie mit ihrem Mann auf Instagram und schrieb einen liebevollen Text dazu: "So glücklich, mit dir verheiratet zu sein, weil wir immer was zu lachen haben, auch wenn es uns an Ernsthaftigkeit fehlt."

So gut wie jetzt lief es aber nicht immer zwischen den beiden. In einem Interview mit Bunte gestand die "Das perfekte Geheimnis"-Darstellerin 2022, dass ihre Beziehung im ersten Ehejahr auf eine harte Probe gestellt worden sei. "Ich war ein halbes Jahr kontinuierlich am Drehen, zweimal acht Wochen am Stück weg von zu Hause und meinem Liebsten – die Schauspielerei hat mich in diesem Jahr sehr lange und sehr weit von Portugal ferngehalten. Das war für mich eine große nervliche Zerreißprobe", erklärte die ehemalige Viva-Moderatorin. In dieser schweren Zeit seien sie "als Paar aus dem Takt gekommen". Glücklicherweise habe sich das aber schnell wieder eingependelt. "Nach einem Zwiegespräch waren wir dann wieder im Takt. Es war eben nur eine Härteprobe", betonte die heute 47-Jährige.

Die "Romy"-Darstellerin war sich bereits sehr früh sicher, in Louis die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Das Paar fackelte auch nicht lange: Knapp über ein Jahr waren sie ein Paar, bevor sie sich das Jawort gaben! Im selben Jahr wanderte Jessica für ein gemeinsames Leben mit ihrem Liebsten nach Portugal aus. Seitdem betreiben sie zusammen in Setúbal, einem Ort in der Nähe von Lissabon, ein eigenes Glamping-Hotel.

Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images Jessica Schwarz

Louis-Freytag Beckmann und Jessica Schwarz im Oktober 2021

