Jessica Schwarz (42) schwebt auf Wolke sieben! Im Oktober 2019 hatte die Schauspielerin traurige Neuigkeiten verkündet: Nachdem sie und Markus Selikovksy ein Jahrzehnt gemeinsam durch Leben gegangen waren, hat sich das Paar Anfang des vergangenen Jahres getrennt. Wer deshalb denkt, die "Narziss und Goldmund"-Darstellerin genießt aktuell ihr Single-Leben in vollen Zügen, der täuscht sich: Jessica hat nämlich einen neuen Mann an ihrer Seite!

Der Filmstar plauderte nun gegenüber Bild aus: "Ja, ich bin wieder glücklich vergeben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen." Ende Januar hatte die Beauty ein Foto aus einem Thailand-Urlaub veröffentlicht, auf dem sie mit einem Mann posiert. Ob es sich bei ihm um ihren neuen Freund handelt? Immerhin schießen sie und der blonde Unbekannte ein Doppel-Selfie voneinander und grinsen freudestrahlend in die Kameras. Ihre Urlaubsbegleitung scheint ein paar Jahre jünger als die 42-Jährige zu sein.

Jessica scheint nicht nur ungern viel über ihre Beziehung preiszugeben, sondern bevorzugt es auch innerhalb einer Partnerschaft, ein paar Dinge für sich zu behalten. In einem Promiflash-Interview hatte die Brünette im November 2019 verraten: "Es hat immer irgendwie so einen leicht negativen Touch – aber Geheimnisse können ja auch eine Fantasie beflügeln. Ich finde es wichtig, dass man jemanden mit Geheimnissen kennenlernt, und die sollten auch nicht so schnell verpuffen."

Getty Images Markus Selikovsky und Jessica Schwarz

Instagram / jessicaschwarz_official Jessica Schwarz und ein Unbekannter in Thailand im Januar 2020

Getty Images Jessica Schwarz bei der "Narziss und Goldmund"-Premiere im März 2020

