Schlag den Star-Fans, aufgepasst! In weniger als vier Wochen feiert die beliebte Duell-Show eine ganz besondere Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte des Unterhaltungsformats treten mit Eko Fresh (35) und Sarah Lombardi (26) ein Mann und eine Frau gegeneinander an. Am 8. Dezember werden die beiden Musikstars unter der Moderation von Elton (47) alles geben, um den Sieg zu holen – aber wer hat wohl die größeren Chancen?

Mit der Absetzung der Show Schlag den Henssler musste der Sender ProSieben zwar eine herbe Pleite einstecken, auf schlagfertige Duelle brauchen die Zuschauer aber trotzdem nicht zu verzichten. So kehrt in wenigen Wochen "Schlag den Star" zurück ins Fernsehen – und das mit einem großen Knall! Denn mit Vollblut-Mama und Sängerin Sarah sowie Rapper Eko treten immerhin zwei Promis gegeneinander an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Besonders die 26-Jährige kann es offensichtlich kaum noch erwarten, gegen ihren Kontrahenten zu spielen. "Leute, ich bin so aufgeregt", verriet sie ihren Fans auf Instagram. Eko hingegen scheint das Ganze eher lässig anzugehen – denn ein Statement des gebürtigen Kölners lässt bislang noch auf sich warten.

Wer sich bereits im Vorfeld ein Bild von Sarahs Kampfgeist machen will, sollte am 23. November bei Ninja Warrior Germany einschalten. Dort wird sich die "Genau hier"-Interpretin einem kräftezehrenden TV-Parcours stellen. Ob sie sich damit aufwärmt und anschließend Eko im Geschlechter-Duell an die Wand spielt – was meint ihr?

ARD/Thomas Leidig Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige

Getty Images Eko Fresh, Rapper

Anzeige

Becher/WENN.com Sarah Lombardi auf einem Event im Heidepark Soltau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de