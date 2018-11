Zeit, adieu zu sagen! Bauer Gerald und seine Anna haben sich 2017 in der 13. Staffel der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen- und lieben gelernt. Seither schweben der namibische Landwirt und die gebürtige Polin auf Wolke sieben. Ihr Liebesglück krönten die beiden vergangenen Sommer mit einer romantischen Hochzeit in Annas Heimat. Nun will das Paar seine Hochzeitsoutfits zugunsten eines guten Zwecks versteigern!

Seit 1996 werden im Rahmen des RTL-Spendenmarathons jährlich Gelder für in Not lebende Kinder gesammelt. Nächste Woche geht das Charity-Event in eine neue Runde und in diesem Jahr möchten auch Bauer Gerald und seine Anna etwas zum Spendenerlös beitragen. "Um die Welt ein wenig besser zu machen, gebe ich mein geliebtes, wunderschönes Hochzeitskleid ab", schrieb die Polin auf Instagram. Auch ihr Gatte wird seinen Anzug für diesen wohltätigen Zweck spenden.

Fans des Bauern-Paares sollten sich den 10. Dezember dick im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag strahlt RTL mit "Bauer sucht Frau – Die Traumhochzeit von Gerald und Anna" die kirchliche Trauung der Turteltäubchen aus. Außerdem wird in der Sendung verraten, was die beiden in den vergangenen Monaten erlebt haben.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und seine Anna

