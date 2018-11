Bhad Bhabie hat sich offenbar einen neuen Feind gemacht. Am Mittwoch besuchte das "Cash Me Outside"-Girl eine Party, bei der die neue Modekollektion von Rapperin Cardi B (26). vorgestellt wurde. Dort auch anwesend: Rapperin Iggy Azalea (28). Die beiden sorgten dafür, dass es nicht Cardis Kollektion war, die der Gesprächsstoff des Abend wurde. Denn der "schlimmste Teenager der Welt" warf seinen Drink nach Iggy!

Doch was war zwischen der 15-jährigen Rap-Göre und der Australierin vorgefallen? Laut TMZ soll Iggy den Streit mit Danielle Bregoli, wie Bhad Bhabie mit bürgerlichen Namen heißt, angezettelt haben. Via Social Media hatte die 28-Jährige gefragt, wer denn überhaupt zu Danielles Shows gehen würde. Diesen Seitenhieb konterte der Teenager mit der Aufforderung, Iggy solle doch mal ihre Show besuchen, um sich endlich mal wieder daran zu erinnern, wie eine ausverkaufte Halle aussieht. Doch damit war der Fall für Bhad Bhabie offenbar noch längst nicht erledigt, und so leerte sie ihren Drink über Iggy aus.

Auf Twitter teilte die Rapperin das Video, auf dem zu sehen ist, dass der Angriff der 15-Jährigen völlig aus dem Nichts kommt. Nachdem sie ihren Becher nach der Rapperin geworfen hatte, musste sie die Location umgehend verlassen. Die 28-Jährige postete darauf ein Bild von ihren nassen Haaren mit den Worten: "Sie ist fällig."

Getty Images Iggy Azalea, US-Rapperin

Anzeige

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, amerikanisches Reality-TV-Gesicht

Anzeige

Mr.Canon / Splash News Danielle Bregoli bei einer Party in den Universal Studios

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de