Jetzt darf sie in regelmäßigen Abständen schimpfen und pöbeln! Vor knapp zwei Jahren erlangte Danielle Bregoli wegen ihres Rüpel-Auftritts in der TV-Show "Dr. Phil" große Bekanntheit. Ihr drohender Satz "Cash me ousside, how 'bout dat?" ging viral – und so startete sie sogar eine steile Rap-Karriere. Nun geht der Erfolg des 15-jährigen Rotschopfes sogar noch weiter: Danielle bekommt eine eigene Reality-TV-Show!

Wie TMZ berichtet, befindet sich die Nachwuchsmusikerin bereits zum zweiten Mal in Verhandlungen mit ihrer Produktionsfirma Invent TV – die ersten Dreharbeiten seien bereits geschafft und eine Pilotfolge für eine dokuähnliche Serie soll damit in den Startlöchern stehen! Entgegen vieler Vermutungen werde sich das Fernsehformat jedoch nicht um den beleidigungsreichen Wortschatz der Teenagerin drehen, sondern um ihr Privatleben und ihre Musik. Anlass dafür sei ihre Single "Hi Bich", die es kürzlich in die Top 100 Billboard-Charts schaffte und sogar Gold holte.

An Beschimpfungen dürfte es aber auch in einer musikalischen Show nicht mangeln: Schließlich bestehen so gut wie alle Songtexte der frechen Skandalnudel aus Anfeindungen – besonders ihr Hit "Hi Bich" ist voll davon. Werdet ihr euch die "Cash me Ousside"-Folgen anschauen? Stimmt unten ab.

Bello / Splash News Danielle Bregoli vor dem Restaurant "Catch" in Los Angeles

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli mit ihrer Goldauszeichnung

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, amerikanisches Reality-TV-Gesicht

