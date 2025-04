Bhad Bhabie verteidigt Schönheits-OP trotz Krebsdiagnose

Die Rapperin und Influencerin Danielle Bregoli (22), besser bekannt als Bhad Bhabie, hat sich erneut gegen Kritik im Netz gewehrt. Kürzlich veröffentlichte sie auf Instagram eine Reihe neuer Selfies, auf denen sie in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Jumpsuit zu sehen ist. Einige ihrer 16,3 Millionen Follower reagierten mit negativen Kommentaren zu ihrem Aussehen – insbesondere zu ihrer kürzlich durchgeführten Nasen-OP und Brustvergrößerung. Wegen ihrer kosmetischen Eingriffe trotz ihrer Krebserkrankung, einer chronischen myeloischen Leukämie, wird die 22-Jährige immer wieder angefeindet. Doch nun wehrt sich die Musikerin. "Ich werde mein Gesicht und meinen Körper genauso machen, wie ich es will", stellt sie in ihrer Story klar.

Bhad Bhabie (22) erklärt weiter, dass ihre Eingriffe stets mit der Zustimmung ihres Onkologen erfolgten. In einem emotionalen Video berichtet sie, dass sie wegen ihrer Diagnose ihr Leben ohne Kompromisse leben möchte. Ihre jüngsten Operationen, darunter das Entfernen älterer Eingriffe und die Korrektur ihrer Nase, hätten nach ihrer Aussage auch symbolischen Charakter: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, also werde ich mir jeden Traum erfüllen, den ich habe."

Bhad Bhabie steht seit ihrer Jugend im Rampenlicht. Neben ihrer Musikkarriere ist sie auch für ihre Präsenz auf OnlyFans bekannt. Bereits mit 16 Jahren hat sie erste Schönheitsbehandlungen wie Lippen- und Gesichtsauffüller vornehmen lassen. Im vergangenen Jahr sorgte sie außerdem mit ihrer Ehrlichkeit über die Nebenwirkungen ihrer Krebsmedikamente für Schlagzeilen. Während viele ihrer Fans Solidarität zeigen, gibt es immer wieder scharfe Kritik an ihren Entscheidungen und ihrem Lebensstil – doch Bhad Bhabie lässt sich davon offenbar nicht entmutigen.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie, Musikerin

Getty Images Bhad Bhabie bei der "47 Meters Down: Uncaged"-Premiere in Westwood im August 2019

