Bhad Bhabie wurde fast Opfer eines bewaffneten Überfalls

Am Donnerstagmittag erlebte Danielle Bregoli (21), besser bekannt als Rapperin Bhad Bhabie (21), einen Schreckmoment in ihrem Zuhause in der Umgebung von Los Angeles. Drei bewaffnete Männer versuchten, über eine Seitentür in ihr Haus einzudringen. Gemeinsam mit ihrem On-off-Partner La Vaughn, der kurz zuvor bei ihr eingetroffen sei, habe sie die Eindringlinge bemerkt, berichtet das Magazin TMZ. Bhad Bhabie alarmierte umgehend die Polizei, doch die Männer konnten vor Eintreffen der Beamten fliehen. Ermittler untersuchen derzeit mögliche Verbindungen zu einem anderen Vorfall aus der Nacht zuvor, bei dem Danielles Ex mit einer Schusswaffe verletzt wurde.

Der Vorfall steht möglicherweise in Zusammenhang mit einer Schießerei, die sich am Mittwochabend im Stripclub Sam’s Hofbrau im Zentrum von Los Angeles ereignete. Dabei wurde La Vaughn in die Hand getroffen. Laut Polizei sei er dort mit anderen Personen in einen Streit geraten, der eskaliert sei und in einer Schießerei geendet habe, bei der auch eine weitere Person verletzt worden sei. Der Rapper wurde in einem Krankenhaus behandelt, wo er ein Video aus seinem Krankenbett veröffentlichte. Er sei mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Ob die mutmaßlichen Täter des Klub-Vorfalls auch an dem versuchten Einbruch beteiligt waren, ist bislang unklar.

Die Beziehung zwischen Bhad Bhabie und La Vaughn sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Die beiden, die eine gemeinsame Tochter namens Kali Love haben, führten eine stürmische On-off-Beziehung, geprägt von öffentlichen Streitereien und Versöhnungen. Bhad Bhabie selbst kämpft derzeit mit gesundheitlichen Herausforderungen. Im vergangenen Jahr bestätigte sie, dass ihre deutliche Gewichtsabnahme auf eine Krebsbehandlung zurückzuführen sei. Trotz aller Widrigkeiten betonten Insider wiederholt, dass La Vaughn weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben spiele – nicht zuletzt als Vater ihrer Tochter. Ihr turbulentes Privatleben scheint jedoch weiterhin keine Ruhe zu finden.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, ihre Tochter und Le Vaughn, September 2024

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli mit Le Vaughn

