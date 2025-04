Traurige Enthüllung: Bhad Bhabie wurde als Kind missbraucht

Während eines Auftritts im Podcast "Dinner With The Don" von Ari Fletcher machte Bhad Bhabie (22), bürgerlich Danielle Bregoli, eine erschütternde Offenbarung: Sie berichtete, dass der Ex-Freund ihrer Mutter sie zwischen ihrem dritten und sechsten Lebensjahr sexuell missbraucht habe. Doch damit nicht genug. Die Rapperin sprach auch von einem weiteren Mann, der sie später als Minderjährige misshandelt habe. Ari deutete an, es handele sich um eine Person aus ihrem Umfeld, was Danielle bestätigte. Trotz ihrer Versuche, rechtliche Schritte einzuleiten, blieb jegliche Ahndung der Taten aus. "Niemand kommt ins Gefängnis, wenn es um mich geht", erklärte die US-Amerikanerin im Interview.

Die Künstlerin, die nach ihrem viralen Auftritt in der "Dr. Phil"-Show mit dem Spruch "Cash me outside, how 'bout that?" berühmt wurde, offenbarte auch, dass ihr das schreckliche Erlebte während ihrer Jugend weiter zusetzte. In der Öffentlichkeit habe sie immer wieder ältere Männer als Partner gehabt, was auf die traumatischen Erlebnisse zurückzuführen sei. Für weiteren Gesprächsstoff sorgte zudem ihre Aussage, dass TikTok-Nutzer aktuell fieberhaft versuchen würden, eine der mutmaßlichen Täterpersonen zu identifizieren. Die Bekanntheit sprach auch über ihre Zeit auf der umstrittenen Turn-About Ranch in Utah – einer Einrichtung für schwierige Jugendliche, in die sie von ihrer Mutter geschickt wurde. Laut Danielle (22) seien dort zahlreiche Mädchen Opfer von sexuellen Übergriffen geworden, sie selbst jedoch nicht.

Seit ihrer schwierigen Kindheit und dem turbulenten Start ins Rampenlicht hat sich die US-Amerikanerin als Musikerin etabliert und sogar als OnlyFans-Star Schlagzeilen gemacht. Zuletzt kehrte sie in die Musikszene zurück, inspiriert durch einen Rap-Battle mit Alabama Barker, der Tochter von Travis Barker (49). Zudem sorgte sie im Netz für Aufsehen, als sie kürzlich mitteilte, sich trotz ihrer Krebserkrankung, einer chronischen myeloischen Leukämie, Schönheitsoperationen zu unterziehen. Auf Instagram stellte sie klar: "Ich werde mein Gesicht und meinen Körper genauso machen, wie ich es will."

Anzeige Anzeige

Danielle Bregoli bei der Grammy Vor-Feier in Los Angeles, Februar 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie, Musikerin

Anzeige Anzeige