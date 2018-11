Diese kuriose Geschichte bewegt die Musikwelt! Mit fast 40.000 Facebook-Fans und rund 20.000 Instagram-Followern schien Jered Threatin als aufstrebendes Talent großen Anklang zu finden. Das dachten zumindest einige Konzert-Veranstalter, die den US-Musiker bei sich spielen ließen. Was sie bei ihrer Zusage nicht wussten und ihnen letztlich leere Zuschauerräume bescherte: Die meisten Likes und Kommentare waren fake – kaum ein Mensch kannte Threatin tatsächlich!

Jered hatte keine Mühen gescheut, seine Band Threatin als Nachwuchs-Kracher der Rock-Szene darzustellen: Neben gekauften Fans mit Fake-Profilen sollten auch mutmaßlich gefälschte Konzertmitschnitte und erlogene Verkaufszahlen potenzielle Gastgeber überzeugen, ihn bei sich spielen zu lassen. Den ersten Gig in Großbritannien besuchte abgesehen von Freunden der Vorband allerdings niemand, in London wurden gerade einmal drei Tickets verkauft. Auch in Deutschland sollte Threatin spielen, doch der Veranstalter roch die Lunte rechtzeitig und sagte das Konzert ab. "Die Mail des angeblichen Managements aus den USA wirkte sehr professionell. Seltsam wurde es aber, als wir einen Kartenvorverkauf einrichten wollten. Da hat der Künstler so komisch herumgedruckst", erklärte Michael Wiegand vom Café Central gegenüber der Stuttgarter Zeitung. Letztlich habe das Kulturzentrum in Weinheim aber kaum finanzielle Einbußen gehabt, da Jered die Anzahlung leistete.

Bei den Auftritten, die zuvor stattgefunden hatten, soll sich Jered weder irritiert noch unzufrieden über die fehlenden Besucher gezeigt haben: Er spielte unbeirrt vor leerem Haus. Hatte er damit vielleicht sogar gerechnet? Auf seinem Instagram-Account kommentierte der Musiker die Show-Skandale folgendermaßen: "Ich habe einen leeren Raum in eine weltweite Schlagzeile verwandelt. Wenn du das liest, bist du Teil der Illusion." Was haltet ihr von der Geschichte? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / jeredthreatin Jered Threatin, Sänger

Facebook / threatin Jered Threatin, US-Sänger

Facebook / threatin Jered Threatin, Musiker aus den USA

