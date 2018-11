Vom Gefängnisinsassen zum gefeierten Netz-Hit? Vor vier Jahren veränderte ein Verbrecherfoto das Leben des amerikanischen Beaus Jeremy Meeks (34). Denn nach seiner Entlassung wurde aus dem verurteilten Knasti dank der Aufnahme ein gefragtes Männermodel. Mittlerweile lief der Hottie unter anderem schon für Designer wie Philipp Plein (40) über den Laufsteg. Jetzt schickt sich mit Charles Dion McDowell der nächste Häftling an, durch sein Fahndungsfoto weltweite Berühmtheit zu erlangen.

Das Escambia County Sheriff's Office in Florida veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite am vergangenen Dienstag Charles' Verbrecherfoto. Verhaftet wurde der 31-Jährige unter anderem wegen Drogenbesitzes und Flucht vor der Polizei. Bei genauerer Betrachtung des Fotos fällt auf, dass der junge Mann über eine ungewöhnlich wuchtige Nacken-Partie verfügt. Für die Nutzer im Netz Anlass genug, um aberwitzige Vergleiche anzustellen. So wurde sein Nacken unter anderem mit der Halspartie des Film-Monsters Godzilla und des Marvel-Bösewichts Thanos in Verbindung gebracht.

Im Netz konnten sich die User auch provokante Witze nicht verkneifen. "Ich glaube, er ist der fünfte Ninja Turtle" oder "Er sieht so aus, als wenn er alle Drogen, für deren Besitz er angeklagt ist, geschluckt hätte", schrieben beispielsweise zwei Nutzer im Netz. Total lustig oder völlig unangebracht – was sagt ihr zu den Vergleichen? Stimmt in der Umfrage ab!

MEGA Charles Dion McDowell, Fahndungsfoto

ActionPress / Hollywood Picture Press / face to face Josh Brolin als Thanos in Marvels "Avengers: Infinity War"

MEGA Charles Dion McDowell im Gefängnis

