Er hat es schon wieder getan! Wegen eines Fahndungsfotos erlangte der Verbrecher Charles Dion McDowell in der vergangenen Woche Berühmtheit. Doch nicht seine kriminellen Handlungen sorgten für Aufsehen, sondern sein Aussehen. Nachdem das Escambia County Sheriff's Office in Florida auf Facebook den Mugshot des Häftlings veröffentlicht hatte, entwickelte sich dieser binnen weniger Stunden zum viralen Hit. Der Grund: Der extrem breite Hals des Verhafteten. Doch das skurrile Fahndungsfoto, das so viel Aufmerksamkeit erregte, sollte kein Einzelfall bleiben: McDowell wurde jetzt nämlich zum zweiten Mal festgenommen!

Wie TMZ berichtet, wurde der 31-Jährige am Mittwoch im US-Bundesstaat Alabama wegen verschiedener Verkehrsverstöße und des Besitzes von Marihuana erneut verhaftet. Drogendelikte waren auch der Grund für seine erste Festnahme. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, mit Crystal Meth, Kokain und Marihuana gedealt und die Substanzen sogar selbst hergestellt zu haben. McDowell kam in Untersuchungshaft, wurde kurz darauf allerdings gegen eine Kaution von 57.000 US-Dollar wieder freigelassen.

Die kriminellen Machenschaften geraten angesichts des außergewöhnlichen Aussehens des Sträflings schnell in Vergessenheit. Dafür muss sich Charles Dion McDowell jetzt jedoch viele Witze und fiese Sprüche der Internet-User gefallen lassen.

MEGA Charles Dion McDowell

MEGA Charles Dion McDowell, Fahndungsfoto

MEGA Charles Dion McDowell im Gefängnis

