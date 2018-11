Mit ihrem Auftritt setzte Emmie Lee (13) ein Zeichen! In der zwölften Staffel von Das Supertalent richten aktuell Dieter Bohlen (64), Bruce Darnell (61) und Sylvie Meis (40) darüber, welcher Kandidat das Zeug zum Star hat. Eine der zahlreichen und sehr unterschiedlichen Bewerber hat am Samstagabend mit ihrem Wunderkehlchen für Gänsehaut im Studio gesorgt. Nicht nur mit ihrer Stimme überzeugte die Jugendliche, sondern vor allem auch mit dem Text zu ihrer Version des Songs "Titanum" von Sia (42) – mit dem wollte die Düsseldorferin Mobbingopfern Mut machen.

"Meine größte Leidenschaft ist das Singen", strahlte die 13-Jährige kurz vor ihrem Hammerauftritt. "Ich finde es schön, auf der Bühne zu stehen und die Leute mit in meine Geschichte zu nehmen, damit sie fühlen, was ich fühle", verriet sie weiterhin – und das schaffte sie mit ihrem Lied auch. Die Lyrics handelten von der Zeit, in der Emmie im Internet wegen ihrer Stimme beleidigt wurde. Damals habe sie sich gefragt, ob mit ihr etwas nicht stimme. "Heute lasse ich mich nicht mehr unterkriegen", zeigte sie sich jetzt allerdings selbstbewusst. "Ich kann nur allen raten, stark zu bleiben und nicht aufzugeben. Und auf keinen Fall auch nur eine Träne zu vergießen, weil die, die mobben, deine Tränen nicht verdient haben!"

Beim Juroren-Trio kam die gesangliche Darbietung super an! "Ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr schön und das mit 13 Jahren", schwärmte Bruce. Und auch Sylvie zeigte sich ganz verzückt: "Ich hätte nie so eine reife Stimme erwartet. Du warst am Anfang noch nervös, aber dann hast du super gesungen!" Zu guter Letzt äußerte sich auch der Poptitan zum Teenager-Talent: "Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe selten ein Mädchen gehört, das mit 13 so gut singt."

MG RTL D / Morris Mac Matzen Emmie Lee bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die Jury von "Das Supertalent" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

