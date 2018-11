Jens Büchner ist tot. Er starb heute im Alter von 49 Jahren. Das teilte seine Agentur am Samstagabend auf Facebook mit: "Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist. Bitte geben Sie seiner Frau Daniela und den Kindern den Raum und Zeit in Ruhe zu trauern und sehen Sie von Anfragen an die Familie bis auf Weiteres ab. Fassungslos und unendlich traurig, Familie Büchner, Freunde & Angehörige."

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.



