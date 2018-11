Einmal so aussehen wie Herzogin Meghan (37)? Kein Problem! Rund ein halbes Jahr nach ihrer Traumhochzeit mit Prinz Harry (34) gibt es den After-Wedding-Braut-Look der ehemaligen Schauspielerin nun auch für die gut betuchten Normalo-Frauen. Weil Meghan nach der Trauung in ihrem zweiten Kleid von Designerin Stella McCartney (47) für Schnappatmung bei den Fashion-Liebhaberinnen weltweit gesorgt hatte, entschied sich die Textilvirtuosin nun dazu, das elegante Kleid mit in ihre neue Brautkollektion aufzunehmen. Meghans zeitlose Robe ist ab sofort für jedermann – oder besser gesagt: jederfrau – zu haben!

Als eines von 17 Kleidern soll auch das schulterfreie Neckholder-Dress angehende Bräute glücklich machen. Bei Stellas neuen Kreationen gehe es vor allem darum, die Schönheit der modernen Braut hervorzuheben – einer selbstbewussten Braut wie Meghan, wie die Designerin jetzt betonte.

"Als ich die Kollektion entworfen habe, habe ich einige alte Stella McCartney-Teile neu erfunden und sie mit dem Spirit ausgestattet, der die Zukunft von Hochzeiten umgibt", erklärte die Modeschöpferin in einem Interview gegenüber Vogue. Ein geradliniger, zeitloser und besonders eleganter Spirit – genau den, den eben auch die Herzogin so sehr liebt.

John Phillips / Getty Images Stella McCartney, Designerin

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2018 in Edinburgh, Schottland

