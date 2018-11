Royaler Tick? Wenn es um nervige Angewohnheiten geht, bildet auch die Nummer sechs der britischen Thronfolge keine Ausnahme. Wie Prinz Harry (34) jetzt enthüllte, findet seine Frau, Herzogin Meghan (37), einen seiner Ticks ganz besonders merkwürdig. Dabei denkt der Prinz doch einfach nur an die Umwelt und spart Strom! Harrys komische Angewohnheit: Er sitzt zu Hause öfter mal im Dunkeln, Meghan dagegen mag es lieber hell.

Seinen Spleen gibt Harry in der BBC-Dokumentation Prince, Son and Heir: Charles at 70 preis. Darin erzählt er, wie auch sein Vater, Prinz Charles (70), immer so viele Lampen wie möglich ausknipst, um Energie zu sparen. Inzwischen sei auch von Lichtschaltern "besessen", so Harry. Meghan ist von diesem umweltbewussten Verhalten allerdings nur wenig begeistert. "Warum machst du das Licht aus? Es ist dunkel", fragt sie Harry öfter. Seine Antwort? "Wir brauchen nur ein Licht, nicht sechs." Dass auch kleine Dinge eine große Wirkung haben können, sei eins der wichtigsten Dinge, die sein Vater ihm beigebracht habe, erklärt Harry.

Und scheinbar hat Charles' Angewohnheit auch bei seinem erstgeborenen Sohn, Prinz William (36) , einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn der gibt in der Doku ebenfalls zu, einen "Kontrollzwang" in Sachen Licht entwickelt zu haben. Was seine Frau, Herzogin Kate (36), davon hält, ist nicht überliefert.

