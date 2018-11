Auch Herzogin Meghan (37) ist ein Mensch wie jeder andere! Spätestens seit Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Prinz Harry (34) im November 2017 verzaubert die ehemalige Schauspielerin Royal-Fans auf der ganzen Welt. Strahlender Teint, eine sportliche Figur, volles Haar und eine Wahnsinns-Ausstrahlung – so manche Frau beneidet Meghan um ihr nahezu perfektes Auftreten. Doch auch die Royal-Lady hat so ihre Fehler – und die sind alles andere als königlich!

2016 betrieb Meghan unter dem Namen The Tig einen eigenen Blog, der jedoch im Zuge ihrer Zugehörigkeit zum britischen Königshaus offline genommen wurde. Am 1. Januar 2016 listete sie dort ihre Neujahrsvorsätze auf: "Einen Marathon laufen, aufhören, an meinen Nägeln zu kauen, aufhören, zu fluchen und mein Französisch auffrischen. Das sind eigentlich jedes Jahr meine neuen Vorsätze." Doch damit nicht gernug: Meghan ging noch weiter ins Detail und fügte hinzu, dass ihr Fluchen häufig auf Überarbeitung oder ein Glas Alkohol zu viel zurückzuführen sei. Das Nägelkauen hingegen überkomme sie meist in Stresssituationen.

Eine royale Dame, die an ihren Nägeln kaut und flucht? Das würde sicher so gar nicht der königlichen Etikette im Kensington-Palast entsprechen. Vielleicht hatte Meghan ihre guten Vorsätze aber auch, bevor sie ein halbes Jahr später Prinz Harry bei einem Blind Date traf, schon längst in die Tat umgesetzt. Denn bislang wurde die Herzogin weder dabei erwischt, wie sie Schimpfwörter benutzt noch zeigte sie sich mit ungepflegten Händen in der Öffentlichkeit.

Getty Images Herzogin Meghan, Mai 2016

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Fidschi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de