Schluss mit Schule für Lili Reinhart (22)! Als Betty Cooper spielte sie sich in der TV-Serie "Riverdale" in die Herzen ihrer Fans. Die süße Blondine ist eine fleißige Schülerin, die in ihren Teenie-Jahren einige krasse Situationen meistern muss. Dem will sie jetzt aber ein Ende setzen: Die 22-Jährige möchte in näherer Zukunft auf keinen Fall wieder ein junges Mädchen im Teenageralter verkörpern müssen.

"Mein Herz gehört dem Filmgeschäft, da fühle ich mich künstlerisch am meisten erfüllt", erklärt Lili im Interview mit der Online-Ausgabe der australischen Vogue, stellt aber für ihre Zeit nach "Riverdale" klar: "Ich hoffe, viele Spielfilme drehen zu können, möchte aber Charaktere spielen, die nicht mehr zur Schule gehen." Die US-Schauspielerin, die zuletzt offen über ihre Wahrnehmungsstörungen sprach, suche mittlerweile aktiv nach neuen Möglichkeiten, Teenie-Filme stehen dabei nicht mehr auf ihrer Agenda.

"Um mich selbst weiterzuentwickeln und als Performer zu reifen, muss ich mich an erwachsenere Dinge wagen, die ein wenig bodenständiger sind", erklärt die Blondine ihre neuen Ambitionen. Nach eigenen Aussagen sei ihr "Riverdale" etwas zu übertrieben, hektisch und dramatisch. Den Status Quo aufrechtzuerhalten steht daher definitiv nicht auf ihrem Zukunftsplan. Denn für sie ist klar: "Ich möchte zeigen, zu was ich als Schauspielerin fähig bin."

Getty Images Der "Riverdale"-Cast beim CW Network-Event in London

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala

Getty Images "Riverdale"-Darstellerin Lili Reinhart bei einer Veranstaltung in West Hollywood, August 2018

