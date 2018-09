Lili Reinhart (22) macht kein Geheimnis aus ihren Problemen! In der Vergangenheit hat die Riverdale-Darstellerin bereits häufiger ihre große Online-Reichweite genutzt, um offen über ihre starken Selbstzweifel, Depressionen und ihre Hautkrankheit zu reden – auf die Art will die Beauty anderen helfen, die ähnliche Sorgen haben. Nun spricht der Serienstar wieder ein sehr persönliches Thema an: Lili enthüllt, dass sie unter einer psychischen Störung leidet!

In einem Interview mit dem Fashion-Magazin Glamour erklärt die 22-Jährige ihre Symptome: "Ich habe eine bestimmte Art von Dysmorphophobie, die von meiner Akne herrührt. Ich nehme jede Spur von Akne in meinem Gesicht besonders zwanghaft wahr." Dieses Syndrom wird auch als Wahrnehmungsstörung am eigenen Körper beschrieben.

Als Lili zum ersten Mal von ihrem chronischen Hautausschlag berichtete, habe Musikerin Lorde (21) sie daraufhin kontaktiert. "Sie schrieb: 'Mann, ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es ganz genauso wie dir'", erzählt die Freundin von Cole Sprouse (26). Diese Nachricht habe ihr damals viel bedeutet.

Getty Images "Riverdale"-Star Lili Reinhart in Kalifornien, 2018

Instagram / lilireinhart Cole Sprouse mit seiner Freundin Lili Reinhart, September 2018

Getty Images Musikerin Lorde bei einem Konzert in Los Angeles, 2018

