Jens Büchner (✝49) ist am Samstagabend im Kreise seiner Liebsten verstorben. Der Kultauswanderer, bekannt aus Goodbye Deutschland, litt in den vergangenen Wochen unter ernsten gesundheitlichen Problemen. Jetzt stellte sich heraus, dass der Schlagersänger Lungenkrebs hatte. Von diesen schlimmen Neuigkeiten sind auch seine Mallorca-Kollegen schwer erschüttert und zeigen sich betroffen: Im Netz äußerten sich jetzt Mia Julia (31), Willi Herren (43) und Krümel zu Jens' Tod!

Ihre tiefe Bestürzung merkt man Mia in ihrem Instagram-Beitrag deutlich an. Zwar habe sie den Familienvater immer nur flüchtig gesehen, dennoch hätten sie sich immer freundlich gegrüßt. "Ich wünsche deiner Familie und allen, die dir nahe standen und stehen, die nötige Kraft das durchzustehen – mein tiefstes Beileid", schrieb die 31-Jährige. Willi hingegen hielt sich mit großen Worten zurück, teilte dafür aber ein aussagekräftiges Bild auf Facebook mit der schlichten Zeile: "Ruhe in Frieden, Jens."

Auch Schlagersternchen Krümel, in deren Stadl Jens des Öfteren aufgetreten war, ist einfach nur fassungslos über den schweren Verlust ihres einstigen Kollegen. "Ruhe in Frieden, Jens! Wir werden dich sehr vermissen und du wirst immer in unseren Herzen sein", meldete auch sie sich auf der Fotoplattform zu dem tragischen Verlust zu Wort.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, Schlager-Star

Instagram / williherren Willi Herren, Schlager-Sänger

Actionpress Krümel in ihrem Stadl auf Mallorca

