Muss Bill Kaulitz (29) etwa für immer solo bleiben? Während sein Zwillingsbruder Tom (29) mit seiner Liebsten Heidi Klum (45) seit Monaten auf Wolke Sieben schwebt, scheint der Tokio Hotel-Frontmann schon jahrelang eingefleischter Dauer-Single zu sein. Daran etwas zu ändern ist für den Sänger aber offenbar schwieriger als gedacht: Er wollte sich bei der Promi-Dating-App Raya anmelden – die haben Bill aber eine Abfuhr erteilt!

In dem Romantik-Portal sollen sich bloß ausgewählte Mitglieder tummeln. Daher wird jede Anmeldung erst geprüft, bevor man durch die möglichen Promi-Partner swipen kann. Bill scheint den App-Betreibern aber offenbar nicht berühmt genug zu sein – oder vielleicht hat das US-Unternehmen das Style-Chamäleon ja auch einfach nicht erkannt. In seiner Instagram-Story teilte er jedenfalls eine Absage der Dating-App: Er muss sich erst mal mit der Warteliste begnügen.

Dabei könnte Raya für Bill die Chance sein, bald auch so verliebt zu turteln, wie sein Bruder Tom. Immerhin lernten sich schon so manche Promi-Paare so kennen. Auch die Wirbelwind-Romanze zwischen Bonnie Strange (32) und Leebo Freeman (30) nahm in der App ihren Anfang, wie Bonnie im Promiflash-Interview verriet: "Da haben wir uns dann auch noch mal gesehen und dann haben wir irgendwann angefangen zu schreiben und dann haben wir länger geschrieben und dann irgendwann haben wir uns getroffen."

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz bei der Fashion Week Berlin

Splash News Leebo Freeman und Bonnie Strange in Berlin

