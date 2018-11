Mel B. (43) schockiert ihre Fans mit einem Geständnis! Seit Ende 2017 sind das Spice Girl und ihr Verflossener Stephen Belafonte (43) nun offiziell geschieden – zwischen der Sängerin und dem Filmproduzenten steht aber nach wie vor noch einiges im Raum. Nach der Trennung hatte sie ungeheurliche Vorwürfe gegen ihn erhoben: Stephan soll sie immer wieder misshandelt, erpresst und zum Sex mit anderen Frauen genötigt haben. Jetzt enthüllte Mel: Ihr Kummer war sogar so groß, dass sie sich das Leben nehmen wollte.

In ihrer Autobiografie "Brutally Honest" (zu Deutsch: "Brutal Ehrlich") schildert die 43-Jährige einen Abend im Dezember 2014, an dem sie alleine auf ihrem Zimmer in einem Luxushotel gesessen habe und ihrem Dasein ein Ende bereiten wollte – mit Schmerzmitteln! Die damals 39-jährige X Factor-Jurorin habe sich von Stephen ungeliebt gefühlt. "Ich fühlte mich hässlich und verabscheut von genau dem Mann, der einmal versprochen hat, mich zu lieben und zu beschützen", lauteten ihre emotionalen Zeilen. Etliche Pillen hatte sie bereits geschluckt, bevor sie realisierte, dass Selbstmord keine Lösung sei. "Ich musste ins Krankenhaus – mir den Magen auspumpen lassen", schrieb sie weiter.

Mittlerweile scheint die Sonne im Leben der Sängerin wieder: Es gibt ein Spice Girls-Comeback! Die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten wird schon bald wiedervereint auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Geri Horner (46), Emma Bunton (42) und Melanie (44) C. wird Mel durch Großbritannien touren und die Herzen ihrer Zuhörer höher schlagen lassen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Frazer Harrison/Getty Images Mel B. bei "America's Got Talent"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Mel B. am NBCUniversal Summer Press Day 2018

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie C.



