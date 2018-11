Für alle eingefleischten Spice Girls-Fans hat das Warten endlich ein Ende! Monatelang hielten sich die Gerüchte hartnäckig, die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten könnte schon bald wiedervereint auf der Bühne stehen. Am Montagmorgen wurden die hoffnungsvollen Bewunderer schließlich mit erfreulichen Neuigkeiten belohnt: Es gibt tatsächlich ein Comeback! Die neue Besetzung besteht aus Mel B. (43), Geri Horner (46), Emma Bunton (42) und Melanie C. (44) – Victoria Beckham (44) ist nicht mit am Start. In einem kurzen Clip gaben die vier Powerfrauen jetzt die Termine für ihre Tour bekannt.

"Wir gehen wieder auf Tour", posaunten die Spice Girls im besagten Filmchen fröhlich in die Welt hinaus – das veröffentlichten sie schließlich auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol und London – im Juni 2019 reisen die vier Sängerinnen quer durch Großbritannien, um ihre Performances zum Besten zu geben. "Die Leute müssen es erst sehen, um es zu glauben", hieß es im Video weiter. Sogar über eine kurze mehrstimmige Gesangseinlage durften sich die Zuschauer freuen.

Bereits vor wenigen Stunden hatte das britische Magazin The Sun erste Fotos veröffentlicht, auf denen Mel B., Mel C., Emma und Geri in leuchtenden Farben posieren. Mit der Verkündung ihrer Tourdaten setzten die Entertainerinnen jetzt jedoch noch einen drauf! Tickets sind ab Samstag um 10:30 Uhr erhältlich.

Getty Images Victoria Beckham im Grimaldi Forum Monaco

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C., Geri Halliwell, Emma Bunton und Mel B. 2007 in London

Anzeige

Splash News Die Spice Girls 2008 bei einem ausverkauften Konzert im Madison Square Garden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de