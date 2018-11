Es war die Überraschung für alle Fans von Schwesta Ewa (34): Die Rapperin ist schwanger – und das schon im siebten Monat. Nun bekam die gebürtige Polin auch gleich einen ersten Shitstorm für ihr vermeintliches Verhalten als werdende Mutter ab. Ihr Post aus einem Klub sorgte für Aufregung bei ihrer Netz-Gemeinde. Jetzt wehrte sich Ewa: Sie tut seit Langem nur das Beste für ihr Baby.

Wie die 34-Jährige nun in ihrer Instagram-Story erklärte, habe sie die Aufnahme aus einer Party-Location nur zugeschickt bekommen und dann gepostet. Tatsächlich wisse sie gar nicht mehr, wann sie das letzte Mal in einer Diskothek gewesen sei. "Ich traue mich nicht mal meine Tour [...] zu spielen, aufgrund der Lautstärke der Musik. Weil ich Angst habe, dass mein Kind das hört und einen Hörschaden kriegt", offenbarte die Brünette. Die ganze Kritik, die sie am Vorabend abbekam, sei also überhaupt nicht gerechtfertigt. "Was manche Hunde von der Ewa so denken", schoss sie weiter gegen ihre Hater.

Doch die Künstlerin meidet seit ihrer Schwangerschaft nicht nur Lautstärke, sondern auch Alkohol und Nikotin. "Ich träume manchmal, dass ich einfach an einer Zigarette ziehe und dann wache ich auf und denke: 'Warum hast du das getan?' Also chillt mal, Leute", gab die Musikerin zu und rief ihre Follower gleichzeitig zur Besinnung.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Musikerin

Anzeige

Getty Images Schwesta Ewa in Frankfurt am Main

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de