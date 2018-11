Baby-Kracher bei Schwesta Ewa (34)! Die Rapperin ist dafür bekannt, für jede Menge Schlagzeilen zu sorgen. Im vergangenen Juni wurde die Polin für zweieinhalb Jahre Haft verurteilt. Der Grund: Der Musikerin wird unter anderem Steuerhinterziehung vorgeworfen. Noch wird zwar über ihre Revision entschieden, im schlimmsten Fall sieht es aber so aus, als würde sie bald nicht alleine ins Gefängnis einziehen: Schwesta Ewa ist schwanger!

Diese Bombe ließ die werdende Mutter auf ihrem Instagram-Account platzen. "So, wie es zurzeit ausschaut, bekomme ich mein Kind im Knast! 2Pacs (✝25) Mutter hat es auch geschafft, oder? Ihr hört richtig, ich bin mittlerweile im siebten Monat schwanger", verkündet die 34-Jährige. Während ihre letzten Social-Media-Posts sie noch gänzlich ohne Wölbung ablichteten, sieht man Ewa die Schwangerschaft jetzt überraschend deutlich an. Wie sie die XXL-Kugel so lange verstecken konnte? Mit Photoshop, gibt die Fast-Mama preis.

"Betet bitte für mich, das wir einen Platz im Mutter-Kind-Gefängnis bekommen", wünscht sich Schwesta Ewa. Wer der Vater des Kindes ist, behält sie bisher allerdings für sich. Eines steht aber fest: "Es war halt nicht geplant, aber so ist es nun mal geschehen..."

Splash News Schwesta Ewa beim Event für "Nur Gott kann mich richten"

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Musikerin

Anzeige

Instagram / schwestaewa Rapperin Schwesta Ewa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de