Am Samstagabend wurden die schlimmsten Befürchtungen seiner Fans wahr: Jens Büchner (✝49) ist nach einem kurzen aber schweren Kampf gegen den Lungenkrebs auf Mallorca verschieden, teilte das Management des TV-Gesichts mit. Nach dem Tod des Goodbye Deutschland-Stars kondolierten ihm zahlreiche Weggefährten aus seinen unterschiedlichsten beruflichen Stationen. Auch ein Ballermann-Kollege konnte die schlimme Nachricht kaum fassen. Willi Herren (43) war von Jens' Tod tief getroffen.

Wie der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer gegenüber VOX offenbarte, habe er von dem Ableben des Kultauswanderers gehört, während er selbst gerade ein Konzert in Köln besuchte: "Da war nichts mehr mit Stimmung und Lachen." Er habe das TV-Format mit Jens in den letzten Wochen verfolgt und dem 49-Jährigen seinen immer schlechter werdenden Gesundheitszustand angesehen. "Aber dass es so endet, ist echt schockierend", stellte Willi fest.

Obwohl die beiden Künstler ständig um ihre Stellung im Business auf der beliebten Party-Insel konkurrierten, geht dem Sänger das plötzliche Verscheiden des fünffachen Vaters sehr nahe. "Ich habe Jens als sehr netten, zuvorkommenden, coolen Typen kennengelernt. [...] Jens Büchner war ein Phänomen", erklärte er. Schließlich hätten die Zuschauer der Auswanderersendung den Wahlmallorquiner in guten wie in schlechten Zeiten erleben dürfen.

Becher/WENN.com Willi Herren beim Schlagermove Hamburg 2017

Starpress/WENN.com Jens Büchner

Instagram / williherren Willi Herren, Schlagersänger



