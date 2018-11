P. Diddy (49) kann es noch immer nicht fassen! Am vergangenen Donnerstag kam seine Ex Kim Porter (✝47) infolge eines Herzstillstandes ums Leben. 13 Jahre lang waren der Rapper und das Model ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder: Christina Casey, Jessie James und D'Lila Star. Trotz der Trennung im Jahr 2007 verband die beiden noch immer eine tiefe Freundschaft. Nach ihrem Tod gab der Musiker der Verstorbenen nun ein rührendes Versprechen.

Auf seinem Instagram-Account postete Diddy am vergangenen Montag ein Video mit verschiedenen Throwback-Pics, darunter gemeinsame Pärchen-Fotos und natürlich zahlreiche Bilder ihrer Familie. Der kurze Clip ist eine emotionale Hommage an seine Vergangenheit mit Kim und zeigt, wie schwer ihn ihr Tod trifft. "Ich werde unsere Kinder großziehen – so, wie du es mir beigebracht hast. Ich werde dich immer lieben", kommentierte er den Beitrag und versah ihn außerdem mit einem Herz-Emoji.

Wenig später postete er dann noch ein altes Video, auf dem Kim ausgelassen auf einer Party tanzt und in die Kamera strahlt. Sie habe es geliebt, zu tanzen, schrieb Diddy. "Danke euch allen für eure Gebete und eure Unterstützung. Gott ist der Allmächtige. Er hat euch heute erneut aufwachen lassen, seht das bitte nicht als selbstverständlich an", lautete sein Appell an seine rund zwölf Millionen Follower.

Charley Gallay/Getty Images for Netflix P. Diddy und Kim Porter mit ihren Kindern (v.l.n.r.) D'Lila Star, Christian Casey, Quincy und Jessie

Peter Kramer/Getty Images Kim Porter und Diddy an Diddys 35. Geburtstag

TC / MEGA Kim Porter und P. Diddy in Malibu, Juni 2006

