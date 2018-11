Am Donnerstag ist für Diddy (49) die Welt zusammengebrochen! Seine langjährige Liebe und Mutter seiner Kids Jessie James, D'Lila und Christian Combs (20) wurde im Alter von nur 47 Jahren tot in ihrem Zuhause in L.A. aufgefunden – für den R&B-Star ein schwerer Schlag! Obwohl sich Diddy und Kim Porter 2007 getrennt hatten, pflegten sie bis zuletzt ein sehr inniges, freundschaftliches Verhältnis zueinander. Umso tragischer für den Musiker, dass Kim nun nicht mehr an seiner Seite ist! Jetzt äußerte sich der trauernde Weltstar erstmals selbst zu den Geschehnissen.

"In den letzten Tagen habe ich versucht, aus diesem Albtraum aufzuwachen, aber ich bin es einfach nicht", begann der 49-Jährige seine Twitter-Hommage an seine langjährige Geliebte. "Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll, Baby. Ich vermisse dich so sehr", lauteten seine gefühlvollen Zeilen weiter. Die beiden seien mehr als nur Freunde gewesen, sogar mehr als Seelenverwandte, fügte Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, hinzu. Zudem postete er einen kurzen Clip, auf dem sich die zwei eng aneinander gekuschelt und sehr verliebt zeigen.

Die Todesursache wurde bislang noch nicht geklärt. Das Model hatte sich aber in den vergangenen Wochen immer wieder über grippeähnliche Symptome beschwert – diese deuten stark auf eine verschleppte Lungenentzündung hin. Nur einen Tag vor ihrem Tod habe sie noch bei ihrem Arzt angerufen und sich über Schmerzen beklagt.

