Jens Büchners (✝49) plötzlicher Tod geht Julian David (28) besonders nahe! Am Samstag verlor der Kult-Auswanderer den Kampf gegen den Lungenkrebs – eine Nachricht, die bis heute viele Fans und Promis schwer erschüttert hat. Zu ihnen gehört auch Schlagersänger Julian, der schließlich aus dem gleichen Business wie Jens kommt und ihn persönlich kannte. Im Promiflash-Interview erzählt der Entertainer nun, wie er den verstorbenen TV-Star in Erinnerung hat!

Bei der "Künstler gegen Aids Gala" in Berlin verrät Julian, dass er Jens als äußerst aufmerksamen Menschen kennengelernt hat: "Bei unserem zweiten Zusammentreffen kam er auf mich zu und hat gesagt: 'Wie schön, dich wiederzusehen.'" Dass Kollegen, die man nicht so oft sieht, einen wiedererkennen, sei alles andere als selbstverständlich und schon eher eine Seltenheit. Aus diesem Grund habe Jens einen positiven Eindruck hinterlassen: "Das ist was ganz Großes und hat mein Herz ganz arg für ihn aufgemacht", strahlt der Musiker.

Kein Wunder also, dass Julian nichts als nette Worte für den Verstorbenen übrig hat: "Das hat mir gezeigt, dass er total der korrekte Kerl ist und sehr lieb." Genau deshalb fühle er derzeit sehr mit Jens' Witwe Daniela (40) und seinen Kindern mit und wünsche der Familie nur das Beste.

Starpress/WENN.com Jens Büchner, Schlagersänger

AEDT/WENN.com Julian David bei der "Afrika! Afrika!"-Premiere in Berlin

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

