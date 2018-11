Sie wollten sich Zeit lassen! Nach zwei gescheiterten Ehen mit ihrem Schauspielkollegen Jochen Horst und einem Juristen scheint Anouschka Renzi (54) inzwischen den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben. Seit drei Jahren ist der Filmstar mit Marc Zablinki (50) liiert, doch ihre Beziehung machte die 54-Jährige erst vor Kurzem öffentlich. Doch was steckt eigentlich hinter der langen Geheimniskrämerei?

Marc sei schnell klar gewesen, dass mehr Gefühle als nur Freundschaft im Spiel sind. Bei Anouschka habe das ganz anders ausgesehen, wie sie gegenüber Bunte verrät: "Marc ist jemand, der nicht so gern in die Zukunft blickt und eher von Tag zu Tag lebt, das war am Anfang schwer für mich, weil mir die Sicherheit gefehlt hat." Die Berlinerin habe lange gebraucht, bis sie ihrem Schatz vertrauen konnte. Anfangs habe sie sich sogar mit einem anderen getroffen, der Nägel mit Köpfen machen wollte – was allerdings auch nicht das Richtige gewesen sei.

Marc habe seiner Freundin die nötige Zeit gegeben. Inzwischen sind Anoushkas anfängliche Zweifel Geschichte: "Ich fühle mich heute sehr wohl bei Marc! [...] Marc kümmert sich toll um mich und alles ist gut." Auch der 50-Jährige kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Er wachse jeden Tag enger mit seiner Partnerin zusammen.

AEDT/WENN.com Anouschka Renzi bei der Premiere von "Wahrheit" in Berlin

Getty Images Anouschka Renzi bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Schultz-Coulon/WENN.com Anouschka Renzi bei einer Fashion-Show in Berlin

