Anna Heiser hat eine wichtige Botschaft! Erst im Frühjahr dieses Jahres musste die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin die schlimme Diagnose ihres Mannes verkraften: Bei Bauer Gerald wurde das Guillain-Barré-Syndrom festgestellt – eine lebensbedrohliche Nervenerkrankung. Mittlerweile ist der Namibier aber wieder über den Berg. Schwere Krankheiten beschäftigen seine Liebste jedoch weiterhin: Anna äußerte sich auf Social Media, warum sie das Thema Krebs so sehr berührt.

In einem Posting auf Instagram richtete Anna rührende Zeilen an alle Betroffenen und verriet, weshalb sie sich mit der Krankheit auseinandersetzen musste: "Ich habe keinen Krebs, aber ich bin eine der engsten Angehörigen, die gegen dieses Arsc***ch mitkämpfen." Auch sie selbst gehöre zu den Personen, bei denen das Risiko einer Erkrankung an Brust- und Gebärmutterhalskrebs genetisch bedingt höher ist. Deshalb wolle sie mit ihrem Text darauf hinweisen, wie wichtig eine Früherkennung sein kann. "Führt bitte regelmäßig eine Selbstuntersuchung durch", plädierte sie.

Zudem sprach Anna allen Mut zu, die an Krebs erkrankt sind: "Verliert nicht die Hoffnung! Ihr seid stärker, als es manchmal zu sein scheint!" Als Reaktion auf ihre Offenheit erhielt die Frau von Bauer Gerald bereits viele Rückmeldungen. In einer weiteren Nachricht bedankte sie sich für die rührenden Geschichten ihrer Follower. "Krebs nimmt uns sehr viel Liebe weg, deswegen müssen wir ihm die Stirn bieten", baute sie ihre Fans auf.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser

Instagram / anna_m._heiser Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser

Instagram / gerald_heiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

