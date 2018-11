Anna Heiser hat Wurzeln geschlagen! Im Juli gab sie ihrem Liebsten Gerald das Jawort und zog ihm zuliebe auf einen weit entfernten Kontinent. Afrika sollte ihre neue Heimat werden, doch die gebürtige Polin tat sich anfangs noch etwas schwer mit der völlig fremden Umgebung. Mittlerweile lebt das Bauer sucht Frau-Traumpaar schon einige Monate auf Geralds Farm und Anna kann stolz von sich behaupten: Namibia ist endlich ihr Zuhause!

Es war gar nicht so einfach, doch Anna hat es geschafft: Die Studentin hat sich voll und ganz an ihr afrikanisches Leben gewöhnt. Nach einem ausgiebigen Familienbesuch in Polen geht es für sie nun schon bald zurück auf den Hof – und erstmals spricht sie dabei vom trauten Heim. "Jetzt heißt es für mich gehen. Ich freue mich, dass ich nach Hause komme – ja, es ist jetzt mein Zuhause, dass ich mittlerweile liebe und vermisse", beteuert die Neu-Farmerin auf Instagram.

In wenigen Wochen könnte es für Anna allerdings noch einmal schwierig werden: Zum allerersten Mal verbringt sie Weihnachten nicht im Kreise ihrer polnischen Familie! "Es wird ein sehr komisches Gefühl sein, aber es wird bestimmt trotzdem schön sein", schreibt die 27-Jährige und scherzt: "Ich habe schon meiner Familie mitgeteilt, dass sie beim Essen über einen Videocall anwesend sein werden."

Instagram / gerald_heiser Gerald und Anna Heiser in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, September 2018

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser

