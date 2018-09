Die Flitterwochen sind leider vorbei! Anna kehrt mit ihrem Auserwählten Gerald Heiser zurück auf seinen Hof nach Namibia. Ende Juli haben die gebürtige Polin und der Vollblut-Farmer geheiratet und genossen anschließend zwei Wochen in Annas Heimat bei ihrer Familie. Die Rückkehr nach Afrika fiel ihr nun alles andere als leicht: Zum Zuhause sind die liebevoll eingerichteten, gemeinsamen vier Wände nämlich noch nicht geworden.

"Obwohl ich keine Wohnung mehr in Deutschland habe und alle meine Sachen in unserem Haus sind, fühlt es sich noch nicht wie mein Zuhause an", verriet die einstige Studentin via Instagram und beteuerte: "Das braucht seine Zeit. Auswanderung ist keine einfache Entscheidung." Und Anna weiß, wovon sie spricht: Schon zum Studium war die 28-Jährige in die Ruhrgebietsstadt Essen gezogen. "Obwohl Polen und Deutschland Nachbarländer sind, war für mich diese Auswanderung nicht wirklich leichter. [...] Ich hatte mein Leben in Deutschland – Studium, Arbeit, Freunde – aber mein Herz war in Polen", erinnerte sie sich.

Doch Anna ist zuversichtlich, dass sie sich nach einiger Zeit auch in Namibia daheim fühlen wird: "Ich bin froh, diese Erfahrung bereits gemacht zu haben. Sie gibt mir Kraft in schwachen Momenten der Zweifel." Außerdem hat sie im Gegensatz zu ihrem ersten Umzug nun ihre große Liebe Gerald an ihrer Seite.

