Die Fans von Stranger Things können aufatmen! Seit Juni 2016 begeistert das Streaming-Portal Netflix mit der Science-Fiction-Serie. Schon zwei Staffeln zogen die Zuschauer komplett in ihren Bann. Auf die dritte Episoden-Reihe müssen die Netflixer aktuell zwar noch warten, die Dreharbeiten sind allerdings endlich im Kasten, wie Schauspielerin Millie Bobby Brown (14) jetzt verrät. Doch die "Eleven"-Darstellerin plaudert noch viel mehr aus: "Stranger Things" scheint auch eine vierte Staffel zu bekommen!

Als Gast in der amerikanischen Sendung The Late Show with Stephen Colbert verplappert sich die 14-Jährige doch glatt. Erst kürzlich hatte ein Bild, das Millie in aufgewühlter Umarmung mit Serien-Kollegin Sadie Sink (16) zeigt, die Gerüchteküche angeheizt. Waren die Mädels so traurig, weil "Stranger Things" mit Staffel drei endet? Vom Moderator auf das Foto angesprochen, erklärt Millie: "Nein, ich bin nur eine sehr emotionale Person. Ich bin nicht gut darin, mich zu verabschieden. Von der Staffel, nicht von der Show. Der Staffel!"

Klingt ganz danach, als könnten Millie und Sadie sich für weitere Abenteuer in Hawkins schon bald wieder in die Arme schließen. Konkreter wollte sich die zweifache Emmy-Nominierte in der Show aber nicht äußern. Glaubt ihr, Millie hat mit ihren Worten eine vierte Staffel angekündigt? Stimmt ab!

Instagram / milliebobbybrown "Stranger Things"-Stars Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard

Instagram / sadiesink_ Sadie Sink und Millie Bobby Brown am Set von "Stranger Things 3"

Getty Images Schauspielerin Millie Bobby Brown

