Kronprinzessin Victoria (41) sorgt sich um die Zukunft der nächsten Generation! Schon seit etlichen Jahren setzt sich die schwedische Thronfolgerin mit Leidenschaft und Hingabe für den Umwelt- und Naturschutz ein. Der Royal-Lady mache es schwer zu schaffen, dass die Welt, die sie ihren Kids Prinzessin Estelle (6) und Prinz Oscar (2) hinterlässt, nicht mehr so idyllisch aussehen wird wie jene, in der sie ihre eigene Kindheit verbrachte. Dafür wird sie sogar selbst aktiv!

Wie Victoria im Gespräch mit der Tageszeitung Dagens Nyheter verriet, habe ein Ereignis sie zu drastischen Schritten veranlasst. An einem Urlaubstag am Mittelmeer vor zwei Jahren war ihre Tochter nach dem Baden mit Mikroplastik übersät – sie beschloss: Sie muss etwas tun! Wie Gala berichtete, kommen bei ihnen zu Hause nur vegetarische Speisen auf den Tisch. "Für mich ist das mittlerweile normal und selbstverständlich", erklärte die Liebste von Prinz Daniel (45). Auch die Mülltrennung wird unter ihrem Dach großgeschrieben – dabei spannt sie sogar ihre Kinder ein. Was ihr kleiner Sohn Oscar davon hält? "Das kommt zugegebenermaßen auf seine Tagesform an. Manchmal ist er superengagiert und saust zu den verschiedenen Abfalltonnen. Manchmal will er aber überhaupt nicht", enthüllte sie weiter.

In Sachen Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein hat die 41-Jährige sogar einen royalen Gleichgesinnten gefunden: Kronprinz Haakon (45) von Norwegen. Wie die Prinzessin aus dem Nachbarland reiste auch er in diesem Jahr zur Vollversammlung der Vereinten Nationen nach New York, wo sie sich mit der Rettung der Ozeane befassten. "Haakon ist ein guter Freund und wichtiger Ratgeber. Er gibt den Menschen Vertrauen und mir die Sicherheit, dass wir einander haben", schwärmte Victoria von ihrem Mitstreiter.

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden im Skuleskogen National Park

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden während einer Wanderung durch den Skuleskogen National Park

Pascal Le Segretain/Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden und Kronprinz Haakon von Norwegen im Juli 2011

