"Thank U, Next" – mit dieser Zeile von Ariana Grandes (25) Trennungs-Song lässt sich offenbar jeder ihrer Schritte in Richtung Zukunft beschreiben. In dem Lied trällert sie über ihre gescheiterten Beziehungen und listet einen Verflossenen nach dem anderen auf. Ihre Aussage "Danke, der Nächste, bitte" scheint sie nun aber auch auf materielles zu übertragen: Ariana Grande tauschte ihren Verlobungsring von Pete Davidson (25) gegen einen brandneuen Klunker aus!

Dieser Instagram-Schnappschuss der 25-Jährigen dürfte so einige Fans verwundert haben: Trägt Ari kurz nach ihrer Liebes-Pleite etwa schon den nächsten Diamanten am Ringfinger? Die Antwort lautet ja, allerdings steckt nicht etwa auch ein neuer Treueschwur hinter dem Schmuckstück – jedenfalls kein gewöhnlicher. Wie ein Clip beweist, tragen die leidenschaftliche Zopfträgerin und ihre zwei engsten Freundinnen je einen Diamanten als Freundschaftsringe.

Diese Art von Beziehung ist momentan aber offenbar alles, was das Herz der "God is a woman"-Interpretin begehrt: "Das ist mir sowas von recht", lautet die Bildunterschrift des berüchtigten Fotos. Na, wenn das nicht perfekt zu Arianas aktueller Mädels-Power-Hymne passt!

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Songwriterin

Anzeige

Getty Images Ariana Grande in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de