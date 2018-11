Mit dieser Liebes-Abrechnung konnte Ariana Grande (25) richtig absahnen! Erst vor etwas mehr als einer Woche brachte die schöne Musikerin ihre neue Single raus. In "Thank U, Next" trällert der einstige Disney-Star von gleich mehreren ihrer prominenten Ex-Freunde. Der Song über ihre Verflossenen ging total durch die Decke – so sehr, dass Ariana mit dem heißen Track sogar einen Rekord gebrochen hat!

Wie die Sängerin jetzt stolz auf ihrem Instagram-Account erklärte, sei ihr Hit auf der Streaming-Plattform Spotify in nur elf Tagen mehr als 100.000.000-mal angehört worden. Damit sei es der Song in der Geschichte des Portals, der diesen Meilenstein am schnellsten erreicht habe! Was für eine große Ehre für die junge Songwriterin, die ihre Dankbarkeit auf ihrem Social-Media-Profil mit einem Herz-Emoji ausdrückte. Arianas Fans waren bei diesem Erfolg ebenfalls von den Socken: Mit zahlreichen lieben Kommentaren gratulierten sie ihrem Idol zu diesem Hammer-Ergebnis.

Ob sich die Hauptfiguren des Songs wohl genauso mit der 25-Jährigen freuen? Schließlich handelt "Thank U, Next" von gleich vier ehemaligen Lovern der Brünetten: Neben Rapper Big Sean (30) und dessen verstorbenem Kollegen Mac Miller (✝26) finden sich auch Tänzer Ricky Alvarez und Comedian Pete Davidson (25) in den Lyrics wieder.

Splash News Ariana Grande

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards

